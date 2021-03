Giovanni Vernia, quella volta che incantò il web: “Mai come loro” – VIDEO (Di martedì 2 marzo 2021) Anche quest’anno torna PrimaFestival: alla conduzione ci sarà Giovanni Vernia, che viene ricordato ancora per quel famoso e incantevole VIDEO. Quest’anno, come mai era accaduto prima, il pubblico italiano sarà… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 2 marzo 2021) Anche quest’anno torna PrimaFestival: alla conduzione ci sarà, che viene ricordato ancora per quel famoso e incantevole. Quest’anno,mai era accaduto prima, il pubblico italiano sarà… Questo articolo è stato pubblicato per la primada Davide Garritano su BlogLive.it.

carotelevip : #primafestival Valeria Graci simpatica come un foruncolo nel naso. Giovanni Vernia mono-tono. Giovanna Civitillo l'… - Hankness_ : Giovanni Vernia non hai ancora iniziato e stai già urlando troppo. - Agenzia_Ansa : #Sanremo2021, un trio frizzante per il PrimaFestival. Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia protagoni… - CalvaresiRomina : @OmbraDuca @Claudia34006660 Riguarda Ermal Meta. L'altra sera in un intervista con quel pazzo di Giovanni Vernia ad… - gipsy1713 : #Sanremo2021 Aspettative per gli ospiti: Lady Gaga e Gigi Hadid. Realtà: Giovanna Civitillo e Giovanni Vernia. -