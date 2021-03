Ginnastica artistica | Serie A 2021 | squadre | formazioni | rose | ginnaste iscritte Spiccano le Fate e Vanessa Ferrari

(Di martedì 2 marzo 2021) Sabato 6 marzo incomincerà ladi, la prima tappa in programma al PalaRossini di Ancona darà il via al massimo campionato italiano a. Sono in programma tre appuntamenti, le migliori sei classificate al termine della regular season staccheranno il biglietto per la Final Six che assegnerà gli scudetti. Si tratta di una competizione importante perché rappresenta un cammino di avvicinamento agli eventi internazionali, in particolar modo alle Olimpiadi previste dal 23 luglio all’8 agosto. AllaA1 partecipano 12. La grande favorita della vigilia è la Brixia Brescia, formazione che comprende praticamente tutte ledi punta della Nazionale Italiana: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, ...

Sarà infatti sulla pedana marchigiana che Vanessa Ferrari tornerà in gara questo sabato , in occasione della prima prova del campionato italiano di serie A di. Con il body della ......di soddisfazione di Attanasio nei confronti del ginnasta che ha saputo portare i colori della Pro Lissone sul terzo gradino del podio in una delle categorie più combattute della...