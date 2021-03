Gilles Rocca pronta a partire per L’Isola dei Famosi: il commovente saluto alla sua fidanzata (Di martedì 2 marzo 2021) L’Isola dei Famosi è in procinto di iniziare e i naufraghi sono pronti a salpare per l’Honduras, tra questi Gilles Rocca che ha lasciato una dedica commovente alla fidanzata. Tutto pronto per una nuova avventura in vista dell’Honduras. Il cast è al completo e sono stati ufficializzati anche i 16 naufraghi. alla guida di questa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 2 marzo 2021)deiè in procinto di iniziare e i naufraghi sono pronti a salpare per l’Honduras, tra questiche ha lasciato una dedica. Tutto pronto per una nuova avventura in vista dell’Honduras. Il cast è al completo e sono stati ufficializzati anche i 16 naufraghi.guida di questa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Isola dei famosi Gilles Rocca e i saluti prima della partenza: un messaggio speciale alla sua amata Miriam -… - surrevnder : GILLES ROCCA SÌ SÌ SÌ - truth_t3ll3r_ : Vera Gemma Valentina Persia Gilles Rocca Angela Melillo CONFIDO IN VOI, NON MI DELUDETE - noncagatemiilca : @piccantella Rimango qui amo ad ammorbarvi i coglioni con gilles rocca come una oppiners qualunque ???????? - noncagatemiilca : @labbradiveleno Linda io non credo ti unfollowero mai ma non mi trattare male gilles rocca per favore!! -