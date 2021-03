Ghemon | il raffinato rapper della musica italiana

(Di martedì 2 marzo 2021)è uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile a metà tra il cantautorato e il rap: un caso quasi unico all’interno dello scenario in Italia. Dopo la pubblicazione dei primi tre album, inizia a definire il suo territoriole: rap mescolato al soul, al funk, al jazz e alla.“ORCHIdee” (2014) segna la sua maturazione artistica.per la seconda volta in gara al Festival di Sanremo con “Momento Perfetto” “Mezzanotte”(album del 2017) è la consacrazione di qualcosa di unico, dove le influenze black si legano allariuscendo anche a trovare uno spazio per la tradizione Hip Hop. Nel febbraio 2018 è ospite di Diodato sul palco del Teatro Ariston. ...

Candidati al Premio della critica,e il duo Colapesce - Di Martino. Aiello Forte dei ... Colapesce e Di Martinoduo siciliano proveniente da anni di onorata gavetta nel circuito indie, ...Per nulla facile eprosegue nel percorso di recupero di certe sonorità anni 90, iniziato con l'ultimo album 'Scritto nelle stelle'. Francesca Michielin e Fedez 'Chiamami per nome' ..."Nell’anno delle grandi distanze invece ho fatto un lavoro di gruppo, lavorando insieme anche via Internet". Con 'Momento perfetto' il ...Cantautori indie vs. star dei talent show. Sarà questa la sfida sul palco della 71ª edizione del Festival di Sanremo: a pochi giorni dall’inizio della kermesse, in programma dal 2 al 6 marzo, i bettin ...