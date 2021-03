Ghemon, avete mai visto la sua fidanzata? È bellissima: gli scatti di coppia (Di martedì 2 marzo 2021) Ghemon è uno dei ventisei Big in gara al Festival di Sanremo 2021, ma avete mai visto la sua fidanzata? È davvero bellissima. Insieme ad Aiello, Arisa, Madame ed altri magnifici rappresentanti della musica italiana, anche Ghemon, per la sua prima volta in assoluto, si esibirà sul palco dell’Ariston per la prima serata di Sanremo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 2 marzo 2021)è uno dei ventisei Big in gara al Festival di Sanremo 2021, mamaila sua? È davvero. Insieme ad Aiello, Arisa, Madame ed altri magnifici rappresentanti della musica italiana, anche, per la sua prima volta in assoluto, si esibirà sul palco dell’Ariston per la prima serata di Sanremo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

dchinellato : Se avete bisogno di qualcuno per cui tifare per vedere #Sanremo2021, la scelta è @Ghemon. Primo perché è bravissim… - melecotte : Se avete bisogno di 4 motivi per votare Ghemon guardate i suoi ultimi 4 video -