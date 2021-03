GFVip, Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga: «Sei l’unica certezza che ho» (Di martedì 2 marzo 2021) Rosalinda Cannavò conferma il suo amore per Andrea Zenga. Rosalinda Cannavò, da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, ha subito fatto una romantica dedica al fidanzato Andrea Zenga: “Sei l’unica certezza che ho”. Rosalinda CANNAVO’ E PER Andrea Zenga: LA DEDICA Rosalinda Cannavò è stata eliminata dal televoto al Grande Fratello Vip e ora la aspetta il ritorno alla vita di tutti i giorni. Ad attendere Rosalinda Cannavò probabilmente anche l’ex fidanzato, Giuliano Condorelli, lasciato improvvisamente nella Casa proprio per il trasporto per Andrea Zenga, ma ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 2 marzo 2021)conferma il suo amore per, da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, ha subito fatto una romantica dedica al fidanzato: “Seiche ho”.CANNAVO’ E PER: LA DEDICAè stata eliminata dal televoto al Grande Fratello Vip e ora la aspetta il ritorno alla vita di tutti i giorni. Ad attendereprobabilmente anche l’ex fidanzato, Giuliano Condorelli, lasciato improvvisamente nella Casa proprio per il trasporto per, ma ...

GrandeFratello : Ciao, Rosalinda ?? #GFVIP - GrandeFratello : Il televoto di stasera è cruciale: solo una tra Rosalinda e Stefania resterà nella Casa ?? #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa è... ROSALINDA. #GFVIP - Trash20202 : Voglio mettere da parte la rabbia che ho provato perché, per me, sul finale ha tradito Rosalinda, ma ora il gioco è… - GM19761 : Se rosalinda ha fatto conoscere zenga a garko vuol dire che per lei zenga è importante fatevene una ragione .il gf… -