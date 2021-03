GF Vip | scoppia il caos per colpa di questa foto | cosa è successo

(Di martedì 2 marzo 2021) Era il grandissimo favorito per i bookmakers e così è stato: Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'influencer milanese ha battuto nel duello finale prima Andrea Zelletta (con l'84% dei voti), quindi Stefania Orlando (67%) e infine Pierpaolo Pretelli (con il 68%), che in precedenza aveva battuto a sorpresa l'altra grande favorita Dayane Mello. La finalissima è stata segnata dai colpi al cuore: i protagonisti hanno incontrato in studio le persone a loro più care nella vita reale. Zorzi, in particolare, ha riabbracciato Francesco Oppini, ex concorrente a cui è stato legatissimo durante l'esperienza nella casa, condivisa fino a Natale ("Ora che l'ho ritrovato non lo lascio più", ha scherzato Zorzi abbracciando il figlio di Alba Parietti), quindi la madre e la sorella. E proprio Gaia ...

