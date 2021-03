GF Vip, Garko su Instagram per Rosalinda e Zenga: “Vi auguro tutto il meglio” (Di martedì 2 marzo 2021) Gabriel Garko ha dato la sua benedizione alla coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, nata durante l’ultima edizione del GF Vip appena conclusa. L’attore ha condiviso una stories su Instagram con uno scatto che non lascia spazio ad alcun dubbio. La foto lo ritrae insieme ai due gieffini, felici e sorridenti (e anche più sereni) dopo la partecipazione al reality di Mediaset. “Da amico, vi auguro tutto il meglio” ha scritto Garko. Un bel messaggio che arriva subito dopo la conferma social da parte della Cannavò e di Zenga in merito alla loro love story. Subito dopo la conclusione del GF Vip di Alfonso Signorini infatti, i due hanno pubblicato alcuni video su Instagram che li ritraggono sempre più innamorati. ... Leggi su dilei (Di martedì 2 marzo 2021) Gabrielha dato la sua benedizione alla coppia formata daCannavò e Andrea, nata durante l’ultima edizione del GF Vip appena conclusa. L’attore ha condiviso una stories sucon uno scatto che non lascia spazio ad alcun dubbio. La foto lo ritrae insieme ai due gieffini, felici e sorridenti (e anche più sereni) dopo la partecipazione al reality di Mediaset. “Da amico, viil” ha scritto. Un bel messaggio che arriva subito dopo la conferma social da parte della Cannavò e diin merito alla loro love story. Subito dopo la conclusione del GF Vip di Alfonso Signorini infatti, i due hanno pubblicato alcuni video suche li ritraggono sempre più innamorati. ...

EireenViolet : RT @EireenViolet: Coming out di Gabriel Garko al GF Vip: parla Rosalinda 'E’ stata una cosa spiazzante, non me l’aspettavo ma mi ha dimostr… - EireenViolet : Coming out di Gabriel Garko al GF Vip: parla Rosalinda 'E’ stata una cosa spiazzante, non me l’aspettavo ma mi ha d… - zazoomblog : Coming out di Gabriel Garko al GF Vip: Rosalinda Cannavò svela cosa ha pensato - #Coming #Gabriel #Garko #Rosalinda - blogtivvu : Coming out di Gabriel Garko al #GFVip: Rosalinda Cannavò svela cosa ha pensato #Rosiners - skocciata : RT @AMenzani: Tommaso #Zorzi accusa Lorella Cuccarini di omofobia poi fa questo siparietto offensivo su Gabriel #Garko. Sono confusa. Chi e… -