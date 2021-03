GF Vip finale | il vincitore della quinta edizione è proprio lui | ha trionfato dopo ben 44 puntate

DeSGiulia : RT @Lavitafaschif0: Curiosità: Tommaso è il vincitore con la percentuale più alta (68%) ottenuta nel televoto finale di tutte e 5 le edizio… - malandrina9 : RT @Lavitafaschif0: Curiosità: Tommaso è il vincitore con la percentuale più alta (68%) ottenuta nel televoto finale di tutte e 5 le edizio… - sophietdiaries : RT @Lavitafaschif0: Curiosità: Tommaso è il vincitore con la percentuale più alta (68%) ottenuta nel televoto finale di tutte e 5 le edizio… - _itsmesonia_ : RT @Lavitafaschif0: Curiosità: Tommaso è il vincitore con la percentuale più alta (68%) ottenuta nel televoto finale di tutte e 5 le edizio… - chenoialavita : RT @Lavitafaschif0: Curiosità: Tommaso è il vincitore con la percentuale più alta (68%) ottenuta nel televoto finale di tutte e 5 le edizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip finale

... Pierpaolo Pretelli contro Zorzi? Chi sarà il vincitore del Grande Fratello2021 ? Dopo l'eliminazione di Andrea Zelletta, ladel GF5 non smette di sorprendere visto che nel televoto ...... dunque quale occasione migliore se non quella del Grande Fratello? Inha battuto Pierpaolo ... Canale5: 2.273.000 spettatori (share 16,59%) Tag: ascolti tv auditel canale5 grande fratello...GF Vip: Stefania Orlando è la regina della Casa e i suoi look lo confermano! | SCOPRI Gf Vip vincitore 2021: lo scontro finale tra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli Video: Benvenuti alla finale di ...Pierpaolo Pretelli è il secondo classificato al Grande Fratello Vip 2021 Pierpaolo Pretelli si è classificato secondo al Grande Fratello Vip 2021. Nel corso della finale trasmessa lunedì 1 marzo su Ca ...