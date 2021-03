Gf Vip 5, i finalisti tornano sui social: le prime dichiarazioni (Di martedì 2 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip 5 è terminato ieri sera con la puntata finale che ha visto trionfare Tommaso Zorzi. I protagonisti del reality stanno pian pian ritornando alle loro vite e sono tornati anche sui social. Tommaso ha postato alcune Instagram stories nelle quali appare scombussolato, che sta cercando di capire cosa sia successo negli ultimi mesi della sua vita e comunicherà tutto ai suoi follower una volta rientrato a Milano. Nelle storie successive ha incontrato una fan che gli ha spiegato cosa il fandom dell’influencer ha fatto in questi mesi per sostenerlo e portarlo alla vittoria. Infine, era in macchina, con l’amico Stefano Miele e l’ex gieffina Guenda Goria, in partenza per Milano. La terza classificata Stefania Orlando è tornata in possesso del suo Instagram con un diretta (QUI per vederla) nella quale ha ringraziato per il supporto e l’affetto che ha avuto ... Leggi su isaechia (Di martedì 2 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip 5 è terminato ieri sera con la puntata finale che ha visto trionfare Tommaso Zorzi. I protagonisti del reality stanno pian pian ritornando alle loro vite e sono tornati anche sui. Tommaso ha postato alcune Instagram stories nelle quali appare scombussolato, che sta cercando di capire cosa sia successo negli ultimi mesi della sua vita e comunicherà tutto ai suoi follower una volta rientrato a Milano. Nelle storie successive ha incontrato una fan che gli ha spiegato cosa il fandom dell’influencer ha fatto in questi mesi per sostenerlo e portarlo alla vittoria. Infine, era in macchina, con l’amico Stefano Miele e l’ex gieffina Guenda Goria, in partenza per Milano. La terza classificata Stefania Orlando è tornata in possesso del suo Instagram con un diretta (QUI per vederla) nella quale ha ringraziato per il supporto e l’affetto che ha avuto ...

BlastingItalia : La quinta edizione del GF Vip sarà ricordata per la sua durata: i finalisti sono stati in casa 169 giorni, Vento e… - MichelaCastell3 : TOMMASO ZORZI VINCE IL GF VIP 5 _ REAZIONI DEI FINALISTI #GFVIP - blogtivvu : Quanti follower in più hanno ottenuto i finalisti del GF Vip? Boom per Dayane Mello #gfvip #tzvip - laviniagioioso : Ho adorato quest'articolo e volevo condividerlo con voi. #GFVIP #Mellos #Prelemi - infoitcultura : Grande Fratello Vip, le pagelle dei finalisti: Tommaso e Dayane verso la vittoria, ma occhio alle sorprese -