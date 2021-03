Germania | governo verso la proroga del lockdown fino al 28 marzo | pochi allentamenti | riaperture solo dove ci sono meno contagi

(Di martedì 2 marzo 2021) Iltedesco vuole estendere il, in vigore dal 16 dicembre,al prossimo 28. Dopo la riapertura delle scuole e dei parrucchieri,previsti alcunidelle restrizioni: in primis, la possibilità di incontrarsi tra due nuclei familiari differenti, ma con un massimo di cinque persone. Inoltre, dovrebbe riaprire le librerie e i negozi di giardinaggio, così come i servizi per la cura della persona. Questele anticipazioni riportata dalla stampa tedesca, in particolare da Bild e Die Zeit. La cancelliera Angela Merkel, sostenitrice della linea più rigorosa, dovrà però convincere i presidenti dei Länder nel vertice in programma mercoledì, prima di dare il via libera alle nuove misure. Ieri il ministro dell’Economia Peter Altmaier ...

Il Fatto Quotidiano

Il governo tedesco starebbe pensando di estendere il lockdown, in vigore dal 16 dicembre, fino al 28 marzo ma allentando alcune restrizioni come anticipato ieri dal ministro dell'Economia Peter Altmaier. Mercoledì il vertice tra la cancelliera Merkel e i Länder: ecco le anticipazioni sulle nuove regole in Germania. Il governo federale tedesco e gli esecutivi dei Laender hanno concordato un piano per le riaperture dei settori chiusi in attuazione.