Genova, La Professoressa Marisa Cavanna Lascia Tutta L’Eredità in Beneficenza (Di martedì 2 marzo 2021) Per gran parte della sua vita Marisa Cavanna ha insegnato lettere nella sua città, Genova. Alla sua morte, avvenuta a 96 anni, l’ex Professoressa ha deciso di devolvere 25 milioni ... Leggi su youreduaction (Di martedì 2 marzo 2021) Per gran parte della sua vitaha insegnato lettere nella sua città,. Alla sua morte, avvenuta a 96 anni, l’exha deciso di devolvere 25 milioni ...

Euro_comunica : Genova: 96enne muore e lascia 25 milioni in beneficienza #Genova #beneficienza #Eurocomunicazione #necrologie… - Fredericknapoli : Genova, una professoressa di lettere lascia in eredità 25 milioni di euro a ospedali, onlus e associazioni. E non d… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Genova, una professoressa di lettere lascia in eredità 25 milioni di euro a ospedali, onlus e associazioni. E non dime… - icittadini : Genova, una professoressa di lettere lascia in eredità 25 milioni di euro a ospedali, onlus e associazioni. E non d… - AnnamariaBosia : RT @fattoquotidiano: Genova, una professoressa di lettere lascia in eredità 25 milioni di euro a ospedali, onlus e associazioni. E non dime… -