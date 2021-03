Genoa, i tifosi si radunano sotto l’hotel della squadra: è bufera (Di martedì 2 marzo 2021) I tifosi del Genoa si sono riuniti davanti al Tower Hotel per caricare la squadra prima del derby con la Sampdoria: assembramenti e poche mascherine Grande attesa per il derby tra Genoa e Sampdoria, in programma domani sera alle 20:45. Nelle ultime ore è emersa una positività al Coronavirus all’interno del gruppo squadra blucerchiato, con gli uomini di Ranieri che dovranno attenersi alle norme anti-Covid. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO Norme che evidentemente non hanno ben chiare i tifosi rossoblù che si sono riuniti in grande numero davanti al Tower Hotel per caricare i propri giocatori: tanti i cori e gli applausi alla squadra di Ballardini, così come molti sono gli assembramenti e poche le mascherine. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Idelsi sono riuniti davanti al Tower Hotel per caricare laprima del derby con la Sampdoria: assembramenti e poche mascherine Grande attesa per il derby trae Sampdoria, in programma domani sera alle 20:45. Nelle ultime ore è emersa una positività al Coronavirus all’interno del gruppoblucerchiato, con gli uomini di Ranieri che dovranno attenersi alle norme anti-Covid. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO Norme che evidentemente non hanno ben chiare irossoblù che si sono riuniti in grande numero davanti al Tower Hotel per caricare i propri giocatori: tanti i cori e gli applausi alladi Ballardini, così come molti sono gli assembramenti e poche le mascherine. Leggi su Calcionews24.com

