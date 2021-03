Generale Figliuolo | chi è il nuovo commissario per l' emergenza Covid al posto di Arcuri

(Di martedì 2 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ha deciso di sostituire ilstraordinario all'. Il ruolo di Domenicoè stato assegnato alFrancesco Paolo. La guerra contro il, d'altronde, sarà vinta solo grazie ai vaccini, con campagne massicce e più rapide possibili, in modo da rimettere in moto l'economia e la vita sociale piegate dal coronavirus: è dunque una priorità assoluta del governo Draghi, e il Presidente del Consiglio ha chiamato un militare per guidare questi processi. Come spiega una nota di Palazzo Chigi: «La lunga esperienza maturata daai vertici delle Forze Armate, le sue competenze nell’ambito della logistica e nel fronteggiare situazioni complesse in modo tempestivo e capillare su tutto il territorio, potranno ...

Via Domenico Arcuri, arriva un nuovo commissario all emergenza Covid. Con la scelta delFrancesco Paolo, il presidente del Consiglio Mario Draghi completa il rinnovamento della struttura che gestir il dossier vaccini, in un coordinamento sempre pi stretto tra le forze ...... peraltro inevitabile, da parte del Premier Draghi, di rimuovere Arcuri dal suo incarico, e guardiamo con fiducia, verso il nuovo Commissario, ilFrancesco Paolo. Certo lo attende ...La classifica, per quanto riguarda i sanitari, vede la Lombardia prima in classifica con 366.142 operatori vaccinati. Sul fronte degli over 80 guidano il Lazio (102.842) insieme all’Emilia Romagna (76 ..."Non ci sorprende la rimozione dal ruolo di Commissario straordinario all’emergenza Covid di Domenico Arcuri e la cosa non ci fa gioire".