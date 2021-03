Gasperini: “Sull’Atalanta c’è troppa presunzione” (Di martedì 2 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Crotone. Nel campionato italiano non ci sono partite facili. Il Crotone ha fatto delle buone prestazioni, non è stato fortunato. Dovremo prendere le precauzioni giuste, ma siamo anche in un buon momento. Abbiamo il massimo della fiducia e vogliamo continuare su questa strada. Ho la sensazione che Sull’Atalanta ci sia un po’ troppa presunzione. Sappiamo che dobbiamo soffrire e difenderci. Zapata sta molto meglio. Il suo è un infortunio più lieve rispetto allo scorso anno, non ci sono queste preoccupazioni. Oggi tornerà in campo, ma lo avrebbe potuto fare anche ieri. Caldara sta recuperando bene, si muove bene senza fastidi. Speriamo che questo intervento abbia risolto i suoi problemi. Come ho già detto, Ilicic ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Crotone. Nel campionato italiano non ci sono partite facili. Il Crotone ha fatto delle buone prestazioni, non è stato fortunato. Dovremo prendere le precauzioni giuste, ma siamo anche in un buon momento. Abbiamo il massimo della fiducia e vogliamo continuare su questa strada. Ho la sensazione checi sia un po’. Sappiamo che dobbiamo soffrire e difenderci. Zapata sta molto meglio. Il suo è un infortunio più lieve rispetto allo scorso anno, non ci sono queste preoccupazioni. Oggi tornerà in campo, ma lo avrebbe potuto fare anche ieri. Caldara sta recuperando bene, si muove bene senza fastidi. Speriamo che questo intervento abbia risolto i suoi problemi. Come ho già detto, Ilicic ...

