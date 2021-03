Gal Gadot, protagonista di Wonder Woman è in attesa del terzo figlio (Di martedì 2 marzo 2021) La bella attrice protagonista di Wonder Woman, Gal Gadot è di nuovo incinta: aspetta il suo terzo figlio dopo le due bimbe Maya e Alma Gal Gadot, protagonista di Wonder Woman, ha annunciato la sua terza gravidanza. Dopo le piccole Maya e Alma, lei e il marito Yaron Varsano, sono in attesa del loro terzo bambino e chissà se sarà la terza femminuccia o il primo maschietto per la coppia. La star dell’universo DcComics ha annunciato la lieta attesa con una foto su Instagram di tutta la famiglia con le due bambine che le accarezzano il pancione. A corredo dell’immagine, la scritta “ci risiamo“. L’arrivo di questo terzo figlio era già ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021) La bella attricedi, Galè di nuovo incinta: aspetta il suodopo le due bimbe Maya e Alma Galdi, ha annunciato la sua terza gravidanza. Dopo le piccole Maya e Alma, lei e il marito Yaron Varsano, sono indel lorobambino e chissà se sarà la terza femminuccia o il primo maschietto per la coppia. La star dell’universo DcComics ha annunciato la lietacon una foto su Instagram di tutta la famiglia con le due bambine che le accarezzano il pancione. A corredo dell’immagine, la scritta “ci risiamo“. L’arrivo di questoera già ...

xemmastour : gal gadot è incinta ?? - ImRadioactive__ : Mi sono appena accorta che Thaís ha qualcosa di Gal Gadot: - lupecchioli : @Mario02598975 @bonnie379 Gal Gadot ??. Un paragone lusinghiero. - MaximoMoggio : RT @MediasetTgcom24: Gal Gadot in dolce attesa: Wonder Woman aspetta il terzo figlio #galgadot - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Gal Gadot incinta: Wonder Woman aspetta il terzo figlio #galgadot -