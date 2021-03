Frode nel settore delle rinnovabili, indagata l’ex presidente facente funzione della Calabria. Sequestri per 14 milioni di euro (Di martedì 2 marzo 2021) È indagata anche l’ex presidente facente funzione della Regione Calabria Antonella Stasi nell’inchiesta per Frode nel settore delle energie rinnovabili e traffico illecito di rifiuti coordinata dalla Dda di Catanzaro che stamattina ha sequestrato la società “Le Verdi Praterie Srl” per un valore di 14 milioni e 532 mila euro. Al termine delle indagini, condotte dalla guardia di finanza, su richiesta del procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e dei sostituti Paolo Sirleo e Domenico Guarascio, il gip di Catanzaro Pietro Caré ha disposto nei confronti della Stasi il divieto di dimora a Isola Capo Rizzuto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) ÈancheRegioneAntonella Stasi nell’inchiesta pernelenergiee traffico illecito di rifiuti coordinata dalla Dda di Catanzaro che stamattina ha sequestrato la società “Le Verdi Praterie Srl” per un valore di 14e 532 mila. Al termineindagini, condotte dalla guardia di finanza, su richiesta del procuratoreRepubblica Nicola Gratteri e dei sostituti Paolo Sirleo e Domenico Guarascio, il gip di Catanzaro Pietro Caré ha disposto nei confrontiStasi il divieto di dimora a Isola Capo Rizzuto e ...

GDF : #GDF #Crotone: #frode nel settore delle #energierinnovabili per oltre 14 milioni di euro e traffico illecito di… - clikservernet : Frode nel settore delle rinnovabili, indagata l’ex presidente facente funzione della Calabria. Sequestri per 14 mil… - Noovyis : (Frode nel settore delle rinnovabili, indagata l’ex presidente facente funzione della Calabria. Sequestri per 14 mi… - fattoquotidiano : Frode nel settore delle rinnovabili, indagata l’ex presidente facente funzione della Calabria. Sequestri per 14 mil… - Alfonso0070 : RT @GDF: #GDF #Crotone: #frode nel settore delle #energierinnovabili per oltre 14 milioni di euro e traffico illecito di #rifiuti. Eseguite… -