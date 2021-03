Fratoianni (Leu) porta il caso Renzi-Arabia in Parlamento

La7tv : #omnibus Nicola Fratoianni (LeU) commenta la decisione di Mario #Draghi di sostituire il commissario all'emergenza… - torto_michele : RT @La7tv: #omnibus Nicola Fratoianni (LeU) commenta la decisione di Mario #Draghi di sostituire il commissario all'emergenza #Covid Arcuri… - fedeoli76 : RT @La7tv: #omnibus Nicola Fratoianni (LeU) commenta la decisione di Mario #Draghi di sostituire il commissario all'emergenza #Covid Arcuri… - Carmela_oltre : RT @La7tv: #omnibus Nicola Fratoianni (LeU) commenta la decisione di Mario #Draghi di sostituire il commissario all'emergenza #Covid Arcuri… - cesarebrogi1 : RT @La7tv: #omnibus Nicola Fratoianni (LeU) commenta la decisione di Mario #Draghi di sostituire il commissario all'emergenza #Covid Arcuri… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni Leu

E attacca Pd - M5s -: 'Uniti solo contro di me'evidenzia quindi il fatto che 'i leader politici, insieme ai social e ai media tradizionali, possono, più o meno intenzionalmente, ......ritrovando unità e forza nel convinto sostegno al documento congressuale nazionale e alla recente decisione di Nicoladi non votare la fiducia al governo Draghi pur rimanendo nell'asse,...Nicola Fratoianni presenta un’interrogazione al premier Draghi sui rapporti di Matteo Renzi con l’Arabia Saudita. «La circostanza che chi riveste un ruolo politico e istituzionale di grande rilievo ne ...Nuova doccia fredda per Patrick Zaki. La sezione per l’antiterrorismo del tribunale del Cairo ha rinnovato per altri 45 giorni la detenzione cautelare dello studente egiziano dell’Università di Bologn ...