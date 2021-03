(Di martedì 2 marzo 2021) Cosa sappiamo delladi? Il frontman del gruppo musicale Le Vibrazioni, si è fatto conoscere al grande pubblico all’inizio degli anni 2000. La canzone Dedicato a te, di cui tutti ricordano perfettamente il verso “sei immensamente Giulia”, è diventata un cult della storia musicale italiana recente. Nonostante il meritato successo tuttavia, ladi, finora, non è stata sempre facile, anzi. Problemi familiari ed economici si sono tradotti, come lui stesso ha raccontato, nella scelta di strade sbagliate da percorrere, come quella della droga. Ecco qualche informazione sul, uno fra i più dotati ed originali del momento. Chi è: ...

Pollydolce : Francesco Sarcina: vita privata, biografia, carriera, Instagram, amori, figli e curiosità sul cantante e musicista - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: Nel mezzo Francesco Sarcina editore Sperling & Kupfer EUR 17.9 - 24Trends_Italia : 1. Roma-Milan - 500M+ 2. Generale Figliuolo - 200M+ 3. Francesco Sarcina - 50M+ 4. Julia roberts - 50M+ 5. Rossella… - shalafiea : Ok passiamo da quel gran figo di Francesco Sarcina a quel figo di Lino Guanciale #isolitiignoti #IlCommissarioRicciardi - minovr69 : #isolitiignoti Evviva! Ho vinto! E anche Francesco Sarcina! Buon prosieguo di serata a tutti! -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Sarcina

un periodo di grande fermento per. Il noto cantante de Le Vibrazioni ha deciso di mettersi totalmente a nudo, raccontando le parti più buie della sua vita in un libro dal titolo 'Nel mezzo'. D'altronde nella sua ..."Il riscontro " spiega la presidente dei paladini apuoversiliesi Orietta Colacicco " a firma del Segretario Generaledi, recita "ad oggi, non è stato avviato alcun procedimento di ...Cosa sappiamo della vita privata di Francesco Sarcina? Il frontman del gruppo musicale Le Vibrazioni, si è fatto conoscere al grande pubblico all'inizio degli anni 2000. La canzone Dedicato a te, di c ...Francesco Sarcina è un cantante e leader de Le Vibrazioni, uno dei gruppi rock più importanti d’Italia. E’ nato a Milano e il pessimo 30 ottobre compirà 45 anni. La musica la porta nel sangue dato che ...