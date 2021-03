Francesco Paolo Figliuolo commissario nazionale per l’emergenza Covid (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo è il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Originario di Potenza e laureato in Scienze Politiche a Salerno, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l’incarico di capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è comandante logistico dell’Esercito. In ambito internazionale ha maturato esperienza come comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 – agosto 2015). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il generale di Corpo d’Armataè il nuovostraordinario per-19. Originario di Potenza e laureato in Scienze Politiche a Salerno, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e inter. Ha ricoperto l’incarico di capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è comandante logistico dell’Esercito. In ambito interha maturato esperienza come comandante del Contingentein Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 – agosto 2015). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

