Franceschini: “Altri 50 milioni per il sostegno alla musica” (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – “Altri 50 milioni di euro per il sostegno della musica si aggiungono alle ingenti risorse fin qui stanziate, pari a oltre 1 miliardo di euro, per sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, particolarmente colpito a causa della pandemia. È stato detto sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria: questo settore, che sta vivendo una crisi drammatica, va aiutato fino al completo ritorno alla normalità. È un’espressione alta e particolarmente popolare della creatività italiana, che merita ogni supporto”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, al momento della firma di un decreto che destina 15 milioni di euro al ristoro di live club e altri operatori nel settore della musica dal vivo, 10 milioni di euro agli organizzatori di concerti, per compensare le perdite dovute alle date annullate o alla mancata programmazione di date, e 25 milioni agli autori, artisti interpreti ed esecutori per i mancati incassi. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – “Altri 50 milioni di euro per il sostegno della musica si aggiungono alle ingenti risorse fin qui stanziate, pari a oltre 1 miliardo di euro, per sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, particolarmente colpito a causa della pandemia. È stato detto sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria: questo settore, che sta vivendo una crisi drammatica, va aiutato fino al completo ritorno alla normalità. È un’espressione alta e particolarmente popolare della creatività italiana, che merita ogni supporto”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, al momento della firma di un decreto che destina 15 milioni di euro al ristoro di live club e altri operatori nel settore della musica dal vivo, 10 milioni di euro agli organizzatori di concerti, per compensare le perdite dovute alle date annullate o alla mancata programmazione di date, e 25 milioni agli autori, artisti interpreti ed esecutori per i mancati incassi.

giornaleradiofm : Musica: Franceschini: 50 milioni di euro per aiuti a settore: (ANSA) - ROMA, 02 MAR - 'Altri 50 milioni di euro per… - BabboleoNews : #Musica, Franceschini: 50 milioni di euro per live club, #concerti, autori, artisti interpreti ed esecutori. 15 mil… - verklaus : Sigg. Ministri BIANCHI-SPERANZA-PATUANELLI-FRANCESCHINI: Un motivo per chiudere le scuole e gli asili? Una riflessi… - VisconteLauzun : @LorenzoCast89 Vero però purtroppo è ancora lì con gli altri talebani da Covid Patuanelli e Franceschini che sarebb… - JosephPisa21 : @QRepubblica mi chiedo come sia possibile che il Prof. Sgarbi non sia stato nominato Ministro della Cultura , al po… -

Ultime Notizie dalla rete : Franceschini Altri Diretta/ Pro Sesto Pro Patria (risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, si gioca! Per la Pro Sesto sono poi altri numeri: i milanesi sono solo al 13gradino della classifica, con 32 ... di Claudio Franceschini) PRO SESTO PRO PATRIA: DERBY LOMBARDO! Pro Sesto Pro Patria , in diretta ...

Franceschini: 50 milioni di euro per aiuti a settore E' l'annuncio del ministro della cultura Dario Franceschini, che oggi ha firmato un decreto che destina 15 milioni di euro al ristoro di live club e altri operatori nel settore della musica dal vivo, ...

Musica: Franceschini: 50 milioni di euro per aiuti a settore - Ultima Ora Agenzia ANSA Musica: Franceschini: 50 milioni di euro per aiuti a settore "Altri 50 milioni di euro per il sostegno della musica si aggiungono alle ingenti risorse fin qui stanziate, pari a oltre 1 miliardo di euro, per sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, partic ...

Nuovo Dpcm in arrivo, filtrano le prime novità In arrivo il nuovo Dpcm, stretta sulla scuola. Oggi confronto tra il Governo e le Regioni. Già in giornata la firma del decreto in vigore dal 6 marzo ...

Per la Pro Sesto sono poinumeri: i milanesi sono solo al 13gradino della classifica, con 32 ... di Claudio) PRO SESTO PRO PATRIA: DERBY LOMBARDO! Pro Sesto Pro Patria , in diretta ...E' l'annuncio del ministro della cultura Dario, che oggi ha firmato un decreto che destina 15 milioni di euro al ristoro di live club eoperatori nel settore della musica dal vivo, ..."Altri 50 milioni di euro per il sostegno della musica si aggiungono alle ingenti risorse fin qui stanziate, pari a oltre 1 miliardo di euro, per sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, partic ...In arrivo il nuovo Dpcm, stretta sulla scuola. Oggi confronto tra il Governo e le Regioni. Già in giornata la firma del decreto in vigore dal 6 marzo ...