Francesca Barra e Claudio Santamaria, perché sono nel “quadro” di Achille Lauro a Sanremo (Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Barra, nata a Policoro il 14 settembre 1978, del segno della Bilancia, è un volto noto del giornalismo italiano e non solo. È famosa anche per essersi sposata con l’attore Claudio Santamaria in gran segreto. Claudio Santamaria e Francesca Barra si conoscevano infatti già da piccoli, quando lui aveva 16 anni e lei undici. Dopo anni il destino li fa ritrovare durante una cena ed è subito scoccata la scintilla. Per quanto riguarda la vita privata, Francesca Barra prima di Santamaria, era sposata con Marcello Molfino dal 2005. Dal matrimonio sono nati tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta. Nel 2017 conferma la fine della relazione con un post pubblicato su Facebook: “Io ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021), nata a Policoro il 14 settembre 1978, del segno della Bilancia, è un volto noto del giornalismo italiano e non solo. È famosa anche per essersi sposata con l’attorein gran segreto.si conoscevano infatti già da piccoli, quando lui aveva 16 anni e lei undici. Dopo anni il destino li fa ritrovare durante una cena ed è subito scoccata la scintilla. Per quanto riguarda la vita privata,prima di, era sposata con Marcello Molfino dal 2005. Dal matrimonionati tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta. Nel 2017 conferma la fine della relazione con un post pubblicato su Facebook: “Io ...

IlContiAndrea : Claudio Santamaria con Francesca Barra, Monica Guerritore, Emma, Fiorello e il primo ballerino dell'Opera di Roma G… - AndThenWhoCares : @rtl1025 @AndreaSpinelli1 @MaxGazze @AchilleIDOL @MarroneEmma @pfavino Ma in aggiunta a Claudio Santamaria e France… - CatelliRossella : Francesca Barra, con Claudio un messaggio d'amore - Tv - ANSA - RadioSubasio : Sanremo 2021, in uno dei 'quadri' di Achille Lauro ci saranno Claudio Santamaria e Francesca Barra - AnsaLiguria : Francesca Barra, con Claudio un messaggio d'amore. Sul palco con Santamaria in uno dei 'quadri' di Achille Lauro… -