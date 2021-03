Frana di Tavernola | l’esperto dopo il sopralluogo | “Situazione sotto controllo”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 marzo 2021) “Più lo scenario è grave e più è improbabile che si verifichi. Man mano che lo scenario si aggrava i segni precursori diventano più evidenti e quindi più facilmente analizzabili. Al momento ci troviamo in stato di attenzione, lo stadio più basso. Però in casi come questo non si può ragionare pensando all’evento più favorevole”. A pronunciare queste parole, in un’intervista a Bergamonews, è stato il Professor Nicola Casagli,del Centro per la Protezione Civile dell’Università di Firenze chiamato ad ispezionare lain corso aBergamasca. Professore ordinario di Geologia applicata all’ateneo fiorentino, Casagli è specializzato in rischi geologici, instabilità del terreno e tecnologie di monitoraggio. Nella giornata di sabato 27 febbraio ha effettuato unsia in elicottero che sul posto ...