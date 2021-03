Fotocamera del Galaxy S21 Ultra peggiore di S20 Ultra per DxOMark (Di martedì 2 marzo 2021) La Fotocamera del Galaxy S21 Ultra ha margini di miglioramento secondo DxOMark che gli conferisce un punteggio inferiore a quello di Galaxy S20 Ultra dello scorso anno che non è stato tra i migliori rispetto la concorrenza. Dopo aver ricevuto ottime recensioni in tutto il mondo, grazie al suo design migliorato, prestazioni più veloci e affidabili, una maggiore durata della batteria e fotocamere migliori, il top della serie Galaxy S del 2021 ha problemi con gli scatti con scarsa luminosità. Il nuovo telefono porta con sé due teleobiettivi (zoom ottico 3x e 10x), migliorando notevolmente la portata dello zoom rispetto al Galaxy S20 Ultra. Le migliori fotocamere per smartphone del 2020 ... Leggi su pantareinews (Di martedì 2 marzo 2021) LadelS21ha margini di miglioramento secondoche gli conferisce un punteggio inferiore a quello diS20dello scorso anno che non è stato tra i migliori rispetto la concorrenza. Dopo aver ricevuto ottime recensioni in tutto il mondo, grazie al suo design migliorato, prestazioni più veloci e affidabili, una maggiore durata della batteria e fotocamere migliori, il top della serieS del 2021 ha problemi con gli scatti con scarsa luminosità. Il nuovo telefono porta con sé due teleobiettivi (zoom ottico 3x e 10x), migliorando notevolmente la portata dello zoom rispetto alS20. Le migliori fotocamere per smartphone del 2020 ...

