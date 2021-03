Formula 1 | il podio ‘parla’ italiano | sul podio si festeggerà con Ferrari Trento

(Di martedì 2 marzo 2021) Accordo tra1 e. Sulsiper i prossimi tre anni con lo spumante. ROMA – Accordo trae la1. Per i prossimi tre anni sulsicon lo spumantee non più con lo champagne, Meot&Champagne, fornitore ufficiale nel 2020. Una prima volta assoluta per l’Italia e le le cantine del gruppo Lunelli. Una grande occasione di rilanciarsi dopo un periodo molto complicato per la pandemia. L’esordio ufficiale avverrà a Imola. Nel primo Gran Premio stagionale in Bahrain, infatti, si sorseggia acqua di rose. Domenicali: “Siamo molto contenti di questa ...

Continuano le discussioni fra i vari team riguardo all'introduzione della sprint race il sabato. Il nome proposto è "Super Qualifica".