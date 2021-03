Formula 1 - Ecco la nuova Mercedes-AMG W12

Leggi su quattroruote

(Di martedì 2 marzo 2021) Laè pronta per affrontare il Mondiale di1 2021 e oggi ha svelato la-AMG F1 W12 E Performance, la monoposto con la quale il team proverà a conquistare l'ottavo titolo costruttori consecutivo. La monoposto. La W12 eredita gran parte della sua tecnologia dalla W11 della passata stagione, una vettura in grado di vincere 13 delle 17 gare disputate. Tuttavia, anche se i regolamenti tecnici sono rimasti pressoché invariati, la W12 ha delle modifiche sostanziali sul fondo e più in generale al retrotreno. Anche nel 2021, la livrea dellaresta sostanzialmente nera, come dimostrazione di sostegno alla diversità e come presa di posizione contro ogni forma di discriminazione e razzismo, una causa molto sentita dal sette volte iridato Lewis Hamilton. La novità è che la ...