Fonseca pensa a Mkhitaryan falso nove Possibile esclusione per Borja Mayoral

(Di martedì 2 marzo 2021) Dopo l’ocapa, quanto impalpabile prestazione contro il Milan, nel turno infrasettimanale, potrebbe finire in panchinastarebbe infattindo all’ipotesi di schierare a sorpresa il. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante l’assenza di Edin Dzeko,rischierebbe il posto al centro dell’attacco. L’idea dell’allenatore giallorosso è quella di schierarecomenel match di domani contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Una soluzione già provata per un tratto della gara di domenica scorsa, e soprattutto nel match di Marassi contro il Genoa, dove l’armeno portò a casa il pallone in seguito alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca pensa

Calcio News 24

Nel turno infrasettimanale, potrebbe finire in panchina Borja Mayoral. L'allenatore della Romapotrebbe schierare a sorpresa il falso ...Fiorentina - Roma, le scelte diPer Fiorentina - Romanon dovrebbe recuperare Smalling e Ibanez e in difesa schiera Kumbulla, con Mancini e Cristante. Confermato Pau Lopez in porta. ...I proprietari non sono soddisfatti dell’andamento della squadra soprattutto contro le big, per la prossima stagione si pensa al cambio I numeri evidenziano i limiti di Paulo Fonseca. Nelle due stagion ...Cambia qualcosa invece la Roma, dopo la sconfitta contro il Milan: Fonseca sta pensando di riportare Pellegrini a centrocampo, con conseguente uscita dal campo di Villar e inserimento dal primo minuto ...