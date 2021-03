Folcast, chi è il cantante in gara tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo (Di martedì 2 marzo 2021) Folcast (nome d’arte di Daniele Folcarelli) è un cantautore romano classe ’92. Cresce in una famiglia di musicisti divorando qualsiasi tipo di musica. Inizia a suonare da autodidatta pianoforte, basso e batteria, per scegliere poi come compagna di vita la chitarra, che studia fino al conseguimento della laurea al conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Fonda il suo progetto artistico nel 2015 sulle basi dell’energia e del groove, creando una miscela tra vari generi: funk, R&B, soul, blues, pop e rock, con accenni al rap.Lo stesso anno pubblica l’EP d’esordio omonimo, seguito nel 2017 dal primo album “Quess” e nei due anni successivi dai singoli “Narcolessia” e “Cafu”. Folcast in gara al Festival Di Sanremo con il brano “Scopriti” A inizio 2020 inizia il lavoro sul suo secondo album, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021)(nome d’arte di Daniele Folcarelli) è un cantautore romano classe ’92. Cresce in una famiglia di musicisti divorando qualsiasi tipo di musica. Inizia a suonare da autodidatta pianoforte, basso e batteria, per scegliere poi come compagna di vita la chitarra, che studia fino al conseguimento della laurea al conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Fonda il suo progetto artistico nel 2015 sulle basi dell’energia e del groove, creando una miscela tra vari generi: funk, R&B, soul, blues, pop e rock, con accenni al rap.Lo stesso anno pubblica l’EP d’esordio omonimo, seguito nel 2017 dal primo album “Quess” e nei due anni successivi dai singoli “Narcolessia” e “Cafu”.inalDicon il brano “Scopriti” A inizio 2020 inizia il lavoro sul suo secondo album, ...

IlContiAndrea : #Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: #Avincola, #ElenaFaggi, #Folcast e Gaudiano. Solo due p… - Italia_Notizie : Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano - clikservernet : Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano - Noovyis : (Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano) Playhitmusi… - GossipItalia3 : Chi è Folcast, vita privata e carriera: tutto sul cantautore romano #gossipitalianews -