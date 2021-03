' First mover' | l' alleanza trasversale tra Paesi contro il Covid ' Sfida' all' Ue e all' Oms sui vaccini

(Di martedì 2 marzo 2021) Il cosiddetto "group" un gruppo di Stati senza particolari legami geografici, politici o economici che ha deciso di raccordarsi nella lotta alla pandemia, studiando soluzioni per non ...

IL 'GRUPPO' E L'ALLEANZA CON ISRAELE La svolta austriaca è stata annunciata da Kurz alla vigilia del suo viaggio in Israele, previsto giovedì. E non è un caso. Facendo riferimento al '...IL 'GRUPPO' E L'ALLEANZA CON ISRAELE La svolta austriaca è stata annunciata da Kurz alla vigilia del suo viaggio in Israele, previsto giovedì. E non è un caso. Facendo riferimento al '...Roma, 2 mar. (askanews) - "Troppo lenta". Puntando il dito contro l'Agenzia europea per il farmaco (Ema), il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato oggi una svolta 'sovranista' nella strat ...Il cosiddetto "First mover group" è un gruppo di Stati senza particolari legami geografici, politici o economici che ha deciso di raccordarsi nella lotta alla ...