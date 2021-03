Firmato il nuovo Dpcm. Ecco tutte le misure in vigore anche a Pasqua (Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente Mario Draghi ha Firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm ) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid - 19. Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente Mario Draghi haoggi ildecreto del Presidente del Consiglio dei ministri () che detta ledi contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid - 19.

dariofrance : Firmato oggi un nuovo decreto che stanzia 50 mln di euro per live club, concerti, autori, artisti, esecutori e inte… - SkyTG24 : Nuovo Dpcm, Draghi ha firmato. Scuole, spostamenti, locali: ecco le regole fino a Pasqua - Corriere : ?? ULTIM'ORA - #Draghi ha firmato il nuovo #Dpcm: ecco tutte le regole su #scuole, negozi e spostamenti - antonella4468 : RT @tg2rai: Dopo il confronto con le regioni, firmato da Draghi il nuovo #DPCM. Restano le fasce di rischio. Regole in vigore dal 6 marzo a… - MichelaRoi : RT @marcodifonzo: Speranza: appena firmato nuovo Dpcm, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile -