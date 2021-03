Fiorentina-Roma, Fonseca: “Cambiamo strategia, ma mai indentità. Mayoral? Niente turnover, Kumbulla e Smalling pronti” (Di martedì 2 marzo 2021) Archiviata la sconfitta con il Milan, la Roma si prepara a tornare in campo per affrontare la Fiorentina. Obiettivo: tornare alla vittoria per non perdere il treno Champions League. A presentare la sfida di domani sera allo stadio "Franchi" il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Tutte le squadre hanno identità. Guardiamo le squadre più forti: ci sono 7 squadre che vogliono arrivare nei primi 4 posti. Tutti hanno identità? Tutti cambiano le intenzioni di giocare? Non mi sembra. Milan, Lazio, Napoli, Atalanta, Juventus giocano sempre nello stesso modo. Quello che cambia è la strategia in ogni partita. Posso fare un esempio: siamo una squadra che normalmente pressa alto. Contro il Milan non lo abbiamo fatto, è la strategia ma l'identità non ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) Archiviata la sconfitta con il Milan, lasi prepara a tornare in campo per affrontare la. Obiettivo: tornare alla vittoria per non perdere il treno Champions League. A presentare la sfida di domani sera allo stadio "Franchi" il tecnico giallorosso, Paulo, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Tutte le squadre hanno identità. Guardiamo le squadre più forti: ci sono 7 squadre che vogliono arrivare nei primi 4 posti. Tutti hanno identità? Tutti cambiano le intenzioni di giocare? Non mi sembra. Milan, Lazio, Napoli, Atalanta, Juventus giocano sempre nello stesso modo. Quello che cambia è lain ogni partita. Posso fare un esempio: siamo una squadra che normalmente pressa alto. Contro il Milan non lo abbiamo fatto, è lama l'identità non ...

