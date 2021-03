Fiorentina | i convocati di Prandelli per la Roma

forzaroma : #FiorentinaRoma, i convocati di Prandelli: recupera Bonaventura, c’è anche Kouame #ASRoma - PagineRomaniste : #Fiorentina, sono 25 i convocati di #Prandelli. Presenti #Bonaventura e #Kouame #ASRoma - LAROMA24 : Fiorentina-Roma: i convocati di Prandelli. Ci sono anche Kouame e Bonaventura #AsRoma - romaforever_it : Fiorentina-Roma, i convocati di Prandelli - Daniele20052013 : Fiorentina, tutti convocati per la Roma: compresi gli infortunati -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina convocati

Giallorossi.net

Laha diramato la lista deiin vista del match contro la Roma: chiamati a raccolta anche gli infortunati Kouamé e ...ROMA - Sono 23 i giocatorida Paulo Fonseca per il match con la. A circa un mese di distanza dall'ultima volta è rientrato Chris Smalling , che ha smaltito l'infortunio muscolare e siederà in panchina. ...La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro la Roma: chiamati a raccolta anche gli infortunati Kouamé e Bonaventura.In vista della gara tra Atalanta e Crotone per la 25^ giornata di Serie A è stata diramata la lista dei giocatori convocati da Cosmi Sono 22 i ... In vista della gara tra Fiorentina e Roma per la 25^ ...