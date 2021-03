Fiorello al Festival apre le danze con le spalle al pubblico e arriva la prima battuta “politica”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 2 marzo 2021) Un’entrata spumeggiante per ildi Sanremo per Rosario, fida spalla di Amadeus, il secondo a varcare la soglia del teatro Ariston imbardato di fiori dando iconicamente lead unassente, il vero e purtroppo triste protagonista di questi primi momenti di Sanremo, Adriano Celentano. Un’entrata non coi fiocchi ma coi fiori per Rosario, spalla e amico di Sanremo che è salito questa sera per lavolta sul palco dell’Ariston per dare il via con ironia a questa particolare edizione deldi Sanremo. Con tanto di smalto e rossetto,lee rompe il ghiaccio dopo un quasi commosso discorso di Amadeus che al principio ha voluto esporre le premesse ad un ...