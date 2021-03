Fiocco rosa in casa Spinazzola: è nata Sofia. Mamma Miriam: “Benvenuta al mondo vita nostra” (Di martedì 2 marzo 2021) "Benvenuta al mondo vita nostra". Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Miriam Sette, moglie del calciatore di Roma e Nazionale Italiana Leonardo Spinazzola ha annunciato la nascita della piccola Sofia. La secondogenita è venuta al mondo lo scorso 28 febbraio.Per la coppia formata da Spinazzola e la Sette si tratta del secondo figlio dopo Mattia, nato nel 2019.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CL33zwRl9Mr/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 2 marzo 2021) "al". Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram,Sette, moglie del calciatore di Roma e Nazionale Italiana Leonardoha annunciato la nascita della piccola. La secondogenita è venuta allo scorso 28 febbraio.Per la coppia formata dae la Sette si tratta del secondo figlio dopo Mattia, nato nel 2019.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CL33zwRl9Mr/" Golssip.

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa sempre mezzogiorno, fiocco rosa! Antonella Clerici: "È nata Adele" Antonella Clerici, fiocco rosa a E' sempre mezzogiorno: 'E' nata Adele!' La sintonia che Antonella Clerici riesce a stabilire con i propri spettatori è qualcosa che va oltre un semplice rapporto 'professionale'. Anche ...

Paola Cimolai è diventata mamma Fiocco rosa alla Cimolai: è nata Olimpia primogenita di Paola e di Filippo Olivetti, manager e delegato di Confindustria Veneto. Auguri ai neo genitori e alla famiglia Cimolai, in testa nonno Luigi e ...

