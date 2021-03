Finito il GF Vip | Dayane Mello ha già ‘svoltato’ Arriva il primo colpo della brasiliana

Leggi su tuttivip

(Di martedì 2 marzo 2021) La quinta chiacchieratissima edizione del Grande Fratello Vip è appena terminata, e le prime glorie per i concorrenti non hanno tardato adre. Nonostante la vittoria, quasi scritta, di Tommaso Zorzi, la prima vera premiata è stata un’altra delle protagoniste indiscussestagione.. Proprio, appena varcata la sogliaporta rossacasa che l’ha ospitata per questi mesi, ha riscontrato come la sua fama si sia ingigantita. La sua popolarità è giù cresciuta enormemente, oltre in Italia, anche in Portogallo e Spagna. Uncaso storico per uno degli inquilini del GF Vip. Mai era successo che la popolarità di un concorrente varcasse i confini nazionali, infatti. La notizia bollente, ...