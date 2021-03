FIFA 21: SBC Leroy Fer What If – Requisiti e Soluzioni (Di martedì 2 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permentte di sbloccare la carta What If di Leroy Fer per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. L’evento What If mette a disposizione dei giocatori nuove opportunità per migliorare le proprie prestazioni, con oggetti speciali potenziati e scenari “E se?” con cui ottenere un ulteriore bonus alle valutazioni. Potete riscattare la carta speciale del centrocampista olandese del Feyenoord completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Leroy Fer What If Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Olanda Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 70 Numero di giocatori in rosa: 11 Soluzioni SBC Leroy Fer What ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 2 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permentte di sbloccare la cartaIf diFer per la modalità21 Ultimate Team. L’eventoIf mette a disposizione dei giocatori nuove opportunità per migliorare le proprie prestazioni, con oggetti speciali potenziati e scenari “E se?” con cui ottenere un ulteriore bonus alle valutazioni. Potete riscattare la carta speciale del centrocampista olandese del Feyenoord completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCFerIf Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Olanda Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 70 Numero di giocatori in rosa: 11SBCFer...

Ultime Notizie dalla rete : FIFA SBC FUT FIFA 21: 5 Consigli Per Iniziare Menù Squad Battles In Fut Le SBC sono molto importanti Le sfide creazione rosa , introdotte nel lontano Fifa 17 , sono davvero un potenziale asso nella manica. In poche parole, queste sfide ...

FIFA 21 Ultimate Team: alcuni fan sospettano che EA abbia nerfato le carte dei giocatori premium ... in modo da invogliare i giocatori a dare uno sguardo alle carte promozionali o SBC che escono ogni ... " João Felix era decente all'inizio di FIFA 21, molto bravo dopo che mi sono abituato a lui, ...

FIFA 21 SBC Scelta Icona Media o prime garantita: soluzioni FUT Universe Fifa 21: Obiettivo Benedetto Giocatore Campionato Ligue 1 Disponibile su FIFA 21 Ultimate Team l'obiettivo Benedetto Giocatore Campionato Ligue 1! Ecco le sfide da superare ...

FIFA 21, svelati i protagonisti delle Icon Swap 2! Electronic Arts ha ufficialmente svelato quali sono le Icon presenti nelle sfide relative al gruppo Icon Swap 2 di FIFA 21. Ecco quali sono!

