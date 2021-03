Festival di Sanremo, tutti i look indimenticabili: dalla “farfallina” di Belen agli “abiti-meringa” di Antonella Clerici fino a Michelle Hunziker in versione mazzo di fiori – FOTO (Di martedì 2 marzo 2021) Antonella Clerici Sanremo 2010 (e 2020) – I suoi “abiti-meringa” hanno fatto la storia, diventando l’emblema del suo stile, tanto che anche dieci anni dopo, al Festival di Sanremo 2020, hanno conquistato ancora una volta la scena. Gonne enormi, un tripudio di balze, paillettes a profusione, volumi maxi, scollature generose e tinte sgargianti: l’entusiasmo esuberante di Antonella Clerici si è riflesso nei look che ha sfoggiato sul palco dell’Ariston, creati appositamente per lei dall’amico stilista Gai Mattiolo. abiti che, per quanto divisivi, hanno segnato tutta una fase della storia della televisione italiana che ha visto la conduttrice protagonista non solo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021)2010 (e 2020) – I suoi “” hanno fatto la storia, diventando l’emblema del suo stile, tanto che anche dieci anni dopo, aldi2020, hanno conquistato ancora una volta la scena. Gonne enormi, un tripudio di balze, paillettes a profusione, volumi maxi, scollature generose e tinte sgargianti: l’entusiasmo esuberante disi è riflesso neiche ha sfoggiato sul palco dell’Ariston, creati appositamente per lei dall’amico stilista Gai Mattiolo.che, per quanto divisivi, hanno segnato tutta una fase della storia della televisione italiana che ha visto la conduttrice protagonista non solo di ...

Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Corriere : Annalisa: «Il mio quinto Sanremo, racconto la mia anima senza filtri» - Lymperatore : Ragazzi, con tutto l’amore, ci avete veramente scrafugnato i coglioni col #GFvip per MESI e la gente non sapeva più… - boanosgravato : RT @beatrice_tom: A me Sanremo piaceva quando veri cantanti si presentavano in abito da sera e cantavano canzoni immortali. Adesso il festi… -