Festival di Sanremo, sorpresa per Amadeus: spuntano Morandi, Venier e Jovanotti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Show di Fiorello nella prima serata del Festival di Sanremo 2021. L'intrattenitore e fidata spalla di Amadeus riceve una serie di telefonate da numerose personalità dello spettacolo, della televisione e non solo. In diretta il comico risponde ad ognuna di esse, interloquendo in diretta con Mara Venier, Jovanotti, Gianni Morandi e non solo. Telefonate in diretta da Morandi e zia Mara In un momento di pausa dalla gara dei Big, Fiorello e Amadeus si prendono la scena in questa prima serata del Festival di Sanremo 2021. Il comico attiva infatti il proprio cellulare e, in un siparietto divertente con il conduttore, gli rivela che molti 'Vip' sono pronti a chiamarlo in diretta. Cellulare alla mano, Fiorello riceve le ...

