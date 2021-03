Festival di Sanremo, lutto improvviso: la notizia è appena arrivata (Di martedì 2 marzo 2021) Stando a quanto divulgato finora, la morte sarebbe sopraggiunta in maniera improvvisa, a Bologna, dove ormai l'uomo viveva da qualche tempo per poter stare più vicino a suo figlio Ignazio. Dopo una vita trascorsa a Marsala, dove era nato e cresciuto, e dove per anni ha gestito una pizzeria, Vito Boschetto aveva deciso di seguire la carriera in ascesa del giovane tenore, tanto che resosi conto della sua dote, fu lui ad accompagnarlo ai provini dello show di Rai1, Ti Lascio una Canzone, condotto da Antonella Clerici, da dove sarebbe poi partita l'incredibile cammino nel mondo della musica del giovanissimo cantante che, in poco tempo, è diventato insieme agli altri due componenti de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone, una punta di diamante della musica italiana nel mondo. Stroncato da un malore improvviso, Vito Boschetto lascia sua moglie, Caterina Licari ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 marzo 2021) Stando a quanto divulgato finora, la morte sarebbe sopraggiunta in maniera improvvisa, a Bologna, dove ormai l'uomo viveva da qualche tempo per poter stare più vicino a suo figlio Ignazio. Dopo una vita trascorsa a Marsala, dove era nato e cresciuto, e dove per anni ha gestito una pizzeria, Vito Boschetto aveva deciso di seguire la carriera in ascesa del giovane tenore, tanto che resosi conto della sua dote, fu lui ad accompagnarlo ai provini dello show di Rai1, Ti Lascio una Canzone, condotto da Antonella Clerici, da dove sarebbe poi partita l'incredibile cammino nel mondo della musica del giovanissimo cantante che, in poco tempo, è diventato insieme agli altri due componenti de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone, una punta di diamante della musica italiana nel mondo. Stroncato da un malore, Vito Boschetto lascia sua moglie, Caterina Licari ...

