"Festival di Sanremo": la missione speciale di Federica Pellegrini e Alberto Tomba (Di martedì 2 marzo 2021) I due saranno protagonisti del Festival di Sanremo Presente e passato dello sport, Federica Pellegrini e Alberto Tomba. I due saliranno sul palco dell'Ariston (sembra nella serata di giovedì) e saranno protagonisti di una missione speciale. Per la prima volta come reso noto da Ansa e dai profili ufficiali di "Milano – Cortina 2026" verranno svelati due dei possibili loghi della rassegna che si svolgerà proprio nel nostro paese. Il pubblico potrà infatti scegliere quale dei due loghi diventerà quella ufficiale, attraverso una votazione sull'App di Milano – Cortina 2026. Il responso finale verrà poi svelato in una puntata speciale dei "Soliti Ignoti" su Rai1 che coinvolgerà diverse personalità dello sport (non solo) in qualità di ...

