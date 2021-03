Festival di Sanremo: Amadeus e Fiorello ricordano dj Claudio Coccoluto, morto a 59 anni (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non è facile osservare il teatro Ariston del tutto deserto salvo l’andirivieni sul palco di Amadeus, Fiorello e i primi 13 big che iniziano a salire sul palco rompendo il silenzio di un teatro altrimenti vuoto. Come tanti si aspettavano, sebbene a serata inoltrata e ben oltre la mezzanotte, non è tardato ad arrivare il saluto di Amadeus a Claudio Coccoluto, un omaggio al dj scomparso oggi dopo una lunga battaglia contro la malattia. L’omaggio del Festival a Claudio Coccoluto Si è aperta la prima serata del Festival di Sanremo 2021 con la sfilata, questa sera, della prima donna che ha voluto Amadeus, Matilda De Angelis: la giovanissima attrice e co-conduttrice. Dopo i numerosi show di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non è facile osservare il teatro Ariston del tutto deserto salvo l’andirivieni sul palco die i primi 13 big che iniziano a salire sul palco rompendo il silenzio di un teatro altrimenti vuoto. Come tanti si aspettavano, sebbene a serata inoltrata e ben oltre la mezzanotte, non è tardato ad arrivare il saluto di, un omaggio al dj scomparso oggi dopo una lunga battaglia contro la malattia. L’omaggio delSi è aperta la prima serata deldi2021 con la sfilata, questa sera, della prima donna che ha voluto, Matilda De Angelis: la giovanissima attrice e co-conduttrice. Dopo i numerosi show di ...

RaiUno : Ci siamo! Parte STASERA la 71esima edizione del Festival di Sanremo ?? Alle 20.40 su #Rai1, @RaiPlay e @RaiRadio2… - tvsorrisi : Non per mettervi ansia, ma tra circa 290 minuti comincia il Festival di Sanremo ?? #Sanremo2021 - SanremoRai : Puoi seguire la 1^ serata del Festival di Sanremo ?? su @RaiUno ?? su @RaiRadio2 ?? in streaming su @RaiPlay:… - UgoBaroni : RT @Raiofficialnews: #Sanremo2021, @noemiofficial al posto di @IRAMAPLUME nella prima serata del Festival?? - mellowgrano : Niente da fare per me, Sanremo è il festival del pop e tutte le canzoni in gara ci rientrano in pieno -