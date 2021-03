Festival di Sanremo 2021, positivo al COVID-19 un membro dello staff di Irama: il cantante squalificato? (Di martedì 2 marzo 2021) Il Festival Sanremo 2021 apre i battenti con la puntata del 2 Marzo 2021 ma non mancano gli imprevisti per l’evento condotto da Amadeus su Rai 1. A poche ore dalla prima serata è emersa la notizia su una positività al Coronavirus riscontrata nello staff dell’ex allievo di Amici, Irama, un dettaglio compromettente per l’artista. Quest’ultimo, che si sarebbe esibito nella prima serata del Festival prevista per questo 2 marzo 2021, a quanto pare non potrà presenziare all’evento, in attesa di accertamenti medici sulle sue condizioni di salute, con il rischio di esclusione dall’evento. Particolari di cui vi parliamo qui di seguito. Sanremo 2021 apre i battenti Ci siamo, è appena partita la settimana sanremese. La prima ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 2 marzo 2021) Ilapre i battenti con la puntata del 2 Marzoma non mancano gli imprevisti per l’evento condotto da Amadeus su Rai 1. A poche ore dalla prima serata è emersa la notizia su una positività al Coronavirus riscontrata nellodell’ex allievo di Amici,, un dettaglio compromettente per l’artista. Quest’ultimo, che si sarebbe esibito nella prima serata delprevista per questo 2 marzo, a quanto pare non potrà presenziare all’evento, in attesa di accertamenti medici sulle sue condizioni di salute, con il rischio di esclusione dall’evento. Particolari di cui vi parliamo qui di seguito.apre i battenti Ci siamo, è appena partita la settimana sanremese. La prima ...

