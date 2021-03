Festival di Sanremo 2021, Alessia Bonari chi è: sul palco l’infermiera simbolo della lotta al Covid-19 la Foto (Di martedì 2 marzo 2021) Come ci si aspettava, l’attualità e la pandemia hanno fatto la sua entrata fisica e tangibile sul palco dell’Ariston. Una realtà che è ormai imperante e che questa sera, al Festival di Sanremo 2021 è entrata in punta di piedi, quelli dell’infermiera Alessia Bonari, il volto della lotta al Coronavirus. Festival di Sanremo: sale sul palco Alessia Bonari Un anno fa, esattamente dopo la fine della 70esima edizione del Festival, scoppiava l’epidemia di Coronavirus che ai tempi non potevamo immaginare avrebbe così tanto condizionato, cambiato e rivoluzionato le nostre vite tanto da riscrivere la nostra quotidianità. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021) Come ci si aspettava, l’attualità e la pandemia hanno fatto la sua entrata fisica e tangibile suldell’Ariston. Una realtà che è ormai imperante e che questa sera, aldiè entrata in punta di piedi, quelli del, il voltoal Coronavirus.di: sale sulUn anno fa, esattamente dopo la fine70esima edizione del, scoppiava l’epidemia di Coronavirus che ai tempi non potevamo immaginare avrebbe così tanto condizionato, cambiato e rivoluzionato le nostre vite tanto da riscrivere la nostra quotidianità. ...

