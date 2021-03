Fedez e Chiara Ferragni: ecco come si sono conosciuti (Di martedì 2 marzo 2021) Fedez e Chiara Ferragni sono probabilmente la coppia più chiacchierata e seguita del nostro paese, al punto che spesso vengono chiamati con la fusione dei propri nomi, ossia con l’appellativo di Ferragnez. Sposati dal 2018, la coppia viene costantemente seguita sia in televisione che attraverso i social. Ma com’è nata questa storia d’amore? Com’è iniziata la Love Story tra Fedez e Chiara Ferragni? I due si sono incontrati per la prima volta nel 2015: entrambi erano già impegnati nella crescita delle rispettive carriere, ossia quella musicale per Fedez e quella come influencer per Chiara Ferragni. Siamo in dicembre e durante un pranzo tra amici comune la bulldog di ... Leggi su giornal (Di martedì 2 marzo 2021)probabilmente la coppia più chiacchierata e seguita del nostro paese, al punto che spesso vengono chiamati con la fusione dei propri nomi, ossia con l’appellativo di Ferragnez. Sposati dal 2018, la coppia viene costantemente seguita sia in televisione che attraverso i social. Ma com’è nata questa storia d’amore? Com’è iniziata la Love Story tra? I due siincontrati per la prima volta nel 2015: entrambi erano già impegnati nella crescita delle rispettive carriere, ossia quella musicale pere quellainfluencer per. Siamo in dicembre e durante un pranzo tra amici comune la bulldog di ...

