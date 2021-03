Fasma | la musica senza regole

(Di martedì 2 marzo 2021) Tiberio Fazioli, aka, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al suo produttore GG (Luigi Zammarano), Tommy l’Aggiustatutto e il suo manager Lorenzo Zefferi: «Esistiamo dentro di noi da sempre, a livello pubblico dal 17/12/2016». Insieme si mettono in gioco dando vita a unanon classificabile in alcun genere. Laè il pennellodi, il microfono è la fotocamera con la quale cerca di rievocare momenti passati e significativi della propria vita, empatia in note, scatti di emozioni. WFK vanta la predi tre artisti: Lil Zeff, Riviera e Barak da Baby. Nel 2017 pubblica i singoli “Marylin M.” (oltre 13 milioni di visualizzazioni su YouTube e 24,5 milioni di stream su Spotify), “M. Manson”, “Lady D.” e ...

Sanremo, 2 mar. (askanews) - In attesa di vederlo sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo, dove questa sera, martedì 2 marzo, Il rapper Fasma è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021: ecco chi è l'artista tra i protagonisti della kermesse musicale, in onda dal 2 al 6 marzo su Rai 1. Pseudonimo di Tiberio Faziol