F1 | svelata la Mercedes W12 | grande favorita al titolo mondiale

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - E' stataonline laW12, la nuova monoposto della scuderia di Brackley,per iliridato 2021. Resta nera, con qualche 'punta' di rosso. A guidarla il campione del mondo in carica Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Una prima immagine della nuovaera stata postata sui social proprio dal finlandese con una storia Instagram, mentre altri dettagli erano stati mostrati in anteprima sugli account social della scuderia nel corso della mattinata. Il2021 di Formula 1 prenderà il via in Bahrain il prossimo 28 marzo, a metà mese semaforo verde per i test in programma dal 12 al 14, sempre sulla pista di Sakhir.