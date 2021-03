F1 | presentato il nuovo Alpine F1 Team | l’obiettivo è vincere! Daniil Kvyat sarà il terzo pilota

Leggi su oasport

(Di martedì 2 marzo 2021) Dal giallo al tricolore francese. Questa è la prima, vera, grande rivoluzione delF1, (ex Renault) che è stato ufficialmentenella giornata odierna tramite i propri canali social. La scuderia cambia parecchio e mira in alto, come il suo nome implicherebbe: vettura nuova, colori che sono una esaltazione della bandiera francese ma, soprattutto, ambizioni che parlano chiaro. Le parole di Luca De Meo, CEO del Gruppo Renault non lasciano dubbi: “Siamo in Formula Uno da tempo e siamo qui per vincere. Metteremo tutto quello che occorrerà per arrivare al massimo livello. Allez les bleus”. Dopo anni di assestamento, quindi, la scuderia che ha sede ad Enstone ed a Viry-Chatillon vuole fare il salto di qualità e competere per il gradino più alto del podio con continuità. Vedremo sin dai test pre-stagionali, come ...