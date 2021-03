F1, Mercedes presenta la macchina per il Mondiale 2021. Livrea nera, Hamilton insegue la storia – FOTO (Di martedì 2 marzo 2021) La Mercedes ha presentato la monoposto con cui parteciperà al Mondiale F1 2021. Si è alzato il sipario sulla vettura che partirà con tutti i favori del pronostico e che cercherà di dominare come ha sempre fatto durante l’era ibrida. La scuderia anglo-tedesca ha vinto gli ultimi sette titoli iridati tra piloti e costruttori, l’obiettivo è ovviamente quello di prolungare la striscia di trionfi e di scrivere nuovi record nella storia della Formula Uno. Quella che incomincerà il prossimo 28 marzo col GP del Bahrain sarà l’ultima stagione caratterizzata dall’attuale regolamento, dal prossimo anno cambierà tutto e allora potremmo assistere a degli stravolgimenti importanti. La Mercedes si affiderà soprattutto a Lewis Hamilton, sette volte Campione del Mondo a caccia ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Lahato la monoposto con cui parteciperà alF1. Si è alzato il sipario sulla vettura che partirà con tutti i favori del pronostico e che cercherà di dominare come ha sempre fatto durante l’era ibrida. La scuderia anglo-tedesca ha vinto gli ultimi sette titoli iridati tra piloti e costruttori, l’obiettivo è ovviamente quello di prolungare la striscia di trionfi e di scrivere nuovi record nelladella Formula Uno. Quella che incomincerà il prossimo 28 marzo col GP del Bahrain sarà l’ultima stagione caratterizzata dall’attuale regolamento, dal prossimo anno cambierà tutto e allora potremmo assistere a degli stravolgimenti importanti. Lasi affiderà soprattutto a Lewis, sette volte Campione del Mondo a caccia ...

Riky_Mira : #AMG !!! La #Mercedes presenta la sua vettura per il 2021: la #W12 - Crick_Crok : raga ma solo a me non frega niente che oggi presenta la Merc? HAHAHAHA chiedo scusa a tutti i fan della Mercedes c… - sportli26181512 : Mercedes, presentazione in live streaming di monoposto e team per il Mondiale di Formula 1: Oggi la scuderia campio… - Lifeof_Pier : RT @SkyStagyF1: La @McLarenF1 presenta la sua monoposto per il mondiale 2021! La prima senza la PU Honda e ritorno alle origini per la squ… - fastricciardo : A volte penso al fatto che la Alpine presenta la macchina lo stesso giorno della Mercedes e sinceramente fossi in l… -