EuroCup, questa sera Olimpija Lubiana-Virtus Bologna: dove vederla? (Di martedì 2 marzo 2021) Due squadre in forma si affrontano questa sera alle 20.30 nel quinto turno dedicato al Girone G di EuroCup. La Virtus Bologna si gioca a Lubiana il primo posto in classifica e il vantaggio del fattore casalingo in tutti i turni successivi, dopo aver già matematicamente raggiunto la qualificazione ai quarti di finale nello scorso turno vincendo contro il Buducnost. L’avversario di oggi dei VNere è in grande forma: dal k.o. subito a Bologna nella gara di andata, il Cedevita Olimpija è in striscia aperta di 9 vittorie consecutive tra campionato e la manifestazione continentale. Gli sloveni punteranno a raggiungere la doppia cifra questa sera, ambendo ad un grande passo verso l’ottenimento del pass per i quarti di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Due squadre in forma si affrontanoalle 20.30 nel quinto turno dedicato al Girone G di. Lasi gioca ail primo posto in classifica e il vantaggio del fattore casalingo in tutti i turni successivi, dopo aver già matematicamente raggiunto la qualificazione ai quarti di finale nello scorso turno vincendo contro il Buducnost. L’avversario di oggi dei VNere è in grande forma: dal k.o. subito anella gara di andata, il Cedevitaè in striscia aperta di 9 vittorie consecutive tra campionato e la manifestazione continentale. Gli sloveni punteranno a raggiungere la doppia cifra, ambendo ad un grande passo verso l’ottenimento del pass per i quarti di ...

