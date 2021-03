Era Amber Rachdi di Vite al Limite: oggi da 330 a 70 kg, la trasformazione [FOTO] (Di martedì 2 marzo 2021) L’abbiamo conosciuta nella terza stagione di Vite al Limite, Amber Rachdi è stata sicuramente tra le protagoniste che ancora oggi sono molto seguite. La sua è stata una storia molto difficile, fatta di ansie e disperazione, ma la giovane grazie all’aiuto del dottor Nowzaradan è riuscita finalmente ad intraprendere un percorso dimagrante i cui risultati … L'articolo Era Amber Rachdi di Vite al Limite: oggi da 330 a 70 kg, la trasformazione FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 2 marzo 2021) L’abbiamo conosciuta nella terza stagione dialè stata sicuramente tra le protagoniste che ancorasono molto seguite. La sua è stata una storia molto difficile, fatta di ansie e disperazione, ma la giovane grazie all’aiuto del dottor Nowzaradan è riuscita finalmente ad intraprendere un percorso dimagrante i cui risultati … L'articolo Eradialda 330 a 70 kg, laproviene da Velvet Gossip.

Amber_Cat82 : @sciltian @lageloni @matteorenzi A me comunque era piaciuto anche Angeli da un'ala soltanto... - morleysoul : In ogni caso lo amavo alla follia, Amber mi faceva scassare per quanto era scema - Amber_Cat82 : @lucasofri C'era da intervistare Casalino, una cosa per volta... - moviiekiidd826 : Ariel Ariel-Eric Amber Heard-Logan Lerman (Cercandola ho visto che era l’ex di Johnny Deep, ho visto che non ha f… - fezantiel : amber era insopportabile -